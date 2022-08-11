Арестович рассказал, как Ермак «не пустил» его воевать на фронт

Новости Украины

В первые два дня с начала СВО на Украине, несмотря на всю сложность ситуации, на Банковой в Киеве все были в приподнятом настроении, а президент Владимир Зеленский вообще находился «на казацком драйве».

Об этом советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, прогуливаясь по Старому Киеву в компании скандально известного пиаром шарлатана и антироссийского пропагандиста, киевского журналиста Дмитрия Гордона, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В пол-второго я приехал домой. В 5 я знал, что будут удары, поэтому я даже спать не ложился. Я в одежде, у меня были мои винтовка и автомат, полностью собран военный чемодан. Я сел в машину и ехал в военкомат. По дороге мне позвонил Ермак. Говорит, заедь-ка в Офис, есть разговор. Ну, я заехал. Понятно, что большая континентальная война. Понятно, что вопрос – выживание народа. «Где ты считаешь, что ты будешь более эффективным?». Ну, совершенно ясно, что комбат-Арестович – это одно, а Арестович на центральной трибуне – это совсем другое. Я остался там, где более эффективен», – придуривался Арестович.

Он украинцев через Гордона, что «вопреки слухам», в первые два дня начала СВО на Украине в Офисе Зеленского «паники не было вообще».

«Президент был на боевом взводе, казацком драйве. Ермак был ещё более спокойный, чем обычно. Все улыбались… Когда журналистов попросили уйти, мы получили оружие, бронежилеты. На Ермака бронежилет не налезал. Приготовились к бою, потому что диверсанты пошли по Киеву, нам сообщили. И как бы – раз стрельба возле офиса, два стрельба возле офиса. Вечером того же дня получилось, что блок-посты вокруг офиса вступили в бой с «неизвестными». Мы постояли с автоматами возле окон вместе с охраной. Там я и ещё пару человек, которые воевали, знают, как это делать. Нам ничего не пришлось делать, отбились», – сочинял пропагандист Зе-офиса.