Арестович рассказал, как Россия может напасть на Украину и избежать санкций

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Новости Украины

Нападение на Украину через Белоруссию позволит Москве действовать в рамках Союзного государства и избежать если не всех, то многих международных санкций.

Об этом в эфире видеоблога лишенного лицензии российского экс-адвоката Марка Фейгина заявил экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы я был на месте Путина, и мне бы понадобилось устроить любого масштаба заварушку вокруг Украины, я бы сделал всё, чтобы это была украино-белорусская заварушка. Что-то вроде «злобные украинцы обстреляли несчастную белорусскую территорию, белорусы должны были ответить». А учитывая соотношение силы и зверства «Правого сектора», Российской армии пришлось бы прийти на помощь, она была вынуждена. А теперь давайте, накладывайте на нас санкции. На кого, на Белоруссию? На Россию? Так Украина первая начала, а мы в рамках Союзного государства защищаемся, и чего вы к нам пристали», – сказал он.

По мнению Алексея Арестовича, такой шаг позволит России избежать или отсрочить санкции.

«Нечто подобное, что было в ОДКБ. Достаточно взять с собой армянскую роту и таджикский взвод, чтобы это было коллективное действие ОДКБ в Казахстане. И вроде как санкции накладывать неудобно, по крайней мере, широкое поле для дискуссий – возможно ли накладывать санкции на международные блоки, военно-политические организации. Это ведь не на отдельную страну наложить. В общем, любой люфт, позволяющий избежать санкций или вступить в длительные споры, или снизить их накал, очень к месту Кремлю в случае его военной агрессии против Украины. Поэтому мы особое внимание уделяем Белоруссии. И заявление Лукашенко, что надо изо всех сил укреплять южную границу, мне лично дурно пахнет. Я больше всего опасаюсь провокаций не в зоне «ООС», а на белорусской границе», – резюмировал он.