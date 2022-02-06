Арестович рассказал, как Украине выйти из «Минска» так, чтобы ей ничего за это не было

06.02.2022  00:32 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Донбасс, Минский процесс, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Киев избежит множества международных неприятностей, если за отказ от выполнения Минских соглашений проголосует весь украинский народ на референдуме.

Об этом в эфиреYouTube-канала «Politeka» заявил бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киев избежит множества международных неприятностей, если за отказ от выполнения Минских соглашений проголосует весь...

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«Лучшим способом «сбросить» Минские соглашения был бы всенародный референдум, потому что результаты референдума не сможет оспорить весь мир вместе взятый. Против воли народа не пойдут ни США, ни Франция, ни Германия, ни Генассамблея ООН. Это последний аргумент, который невозможно в современной политике перебить. Коллективная воля народа – и всё.

А в Конституцию вписать или не в Конституцию, а обеспечить законодательно, что-то типа формулы ФРГ в отношении к ГДР. Когда они заявили, что да, это наша земля оккупированная, мы понимаем прекрасно, что это Германия. Но поскольку историческая ситуация такова, что забрать нет никакой возможности пока, мы помним, что это наша земля и обязательно, ни на секунду не забываем, делаем усилия, чтобы её вернуть и вернём обязательно, когда придёт время, когда изменится историческая ситуация. Но пока, давайте трезво понимать, что в ближайшее время она не вернётся. Вот как-то так условно эту позицию зафиксировать. Не отказываться ни от Крыма, ни от Донбасса, но прекратить торговлю на этом вопросе.

Просто закрыть эту тему с Россией, показать им большую дулю, и на этом всё. Потому что это единственный инструмент давления, который остался у РФ на нас, ну не считая электричества и газа немножко, но эта тема потихоньку меняется в нашу пользу», – уверяет Арестович.

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