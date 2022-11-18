Арестович рассказал, как Зеленский шантажирует США

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Новости Украины

США демонстрируют «легкую атмосферу принуждения» Украины к переговорам с Россией. Однако Киев отвергает такие сигналы из Вашингтона, рассчитывая, что никуда американцы не денутся.

Об этом в эфире видеоблога беглого российского либерала Марка Фейгина заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«(США демонстрируют) легкую атмосферу принуждения. Не выйдет. Не существует в Украине политика, который сейчас мог бы пойти на переговоры. Ну что, нам будут урезать вооружения и военную технику? Ну хорошо, урезали, мы не можем победить, фронт стал стационарный, российские войска не прекратят атаковать, они будут атаковать, и мы вынуждены будем отбиваться, опять вернется ситуация начала конфликта – нахрена было воевать все девять месяцев? Представим себе: они нам перестали давать вооружение и технику, россияне взяли Бахмут, взяли Соледар, взяли Гуляйполе, развивают наступление в Запорожье, опять попытка высадиться на правый берег, например, и так далее. Мы приходим к американцам, нашим доблестным союзникам, и говорим: «У нас снова города берут». Говорят: «Боже, какой ужас, давайте снова давать вам оружие». Они же не хотят, наверное, чтобы Киев захватили или пол-Украины. Или они сначала не хотели, а теперь внезапно захотели? И мы тогда начинаем говорить: «А зачем была сказка про белого бычка, зачем вообще прерывали?». – «Ну, мы верили, что Россия вернется за ум и на условии сохранения уже захваченной территории с вами помирится». Так что ли? Это означало бы проигрыш Запада в противостоянии с Россией. Это означает, что можно нарушить систему международной безопасности, создателем и бенефициаром которой является Запад в основном, и остаться безнаказанным практически. Еще и захватить за собой захваченные территории – ни фига себе!» – объяснил Арестович логику Киева, который продолжает игнорировать сигналы Запада о возможности «заморозки».