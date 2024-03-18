Арестович рассказал, когда РФ возобновит массированные ракетные удары

Вадим Москаленко.  
18.03.2024 08:18
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Россия накапливает ракеты и постепенно истощает украинскую ПВО, «размазывая» удары по объектам украинской военной инфраструктуры, чтобы вернуться к тактике массированных атак в тот момент, когда ВСУ практически нечем будет закрывать небо.

Об этом в интервью журналисту Василию Голованову заявил покинувший Украину бывший советник офиса президента Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия накапливает ракеты и постепенно истощает украинскую ПВО, «размазывая» удары по объектам украинской военной...

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«Я думаю, они накапливают, и я бы не назвал это «не летят» – летят ещё как, просто они летят размазано. Почему нет массовых ударов, и нет массовых ударов по Киеву? Смотрите, то, что было раньше пиками, разовые налёты, сейчас размазано в течение суток.

Если посчитать общее количество средств, применяемое за месяц, оно не будет сильно меньше, чем при массовых налётах, как бы ни больше по некоторым показателям, по тем же «Шахедам». Они поменяли тактику, по каким-то причинам сочли массовые налёты неэффективными. Это одна причина», – сказал Арестович.

Второй причиной он назвал то, что у Киева заканчиваются ракеты для систем ПВО.

«Без существенной западной помощи эта проблема будет скоро вопиющей. Гораздо проще, с рациональной точки зрения, дождаться, пока возможности нашего ПВО упадут и потом наносить удары, когда будут перехватываться не 90-80 процентов, а, например, 30. Вы представляете – 100 ракет запустить по Киеву, из них 70 попало, на секундочку? Вот они этого ждут, для них это куда более выгодная ситуация», – объяснил экс-чиновник.

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