Арестович раздолбал ВСУ, нахваливая армию СССР

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинская армия неспособна учиться на полученном опыте. Об этом в эфире видеоблога «Альфа» заявил экс-советник офиса президента Украины, внесенный Россией в список экстремистов и террористов, Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Арестовича, в отличие от Советской Армии, которая исправляла ошибки и превратилась в серьезную машину, ВСУ стираются, повторяя одно и то же.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«После каждой неудачной операции советская военная система пыталась что-то менять, пробовали разные способы, часто они были неудачными, были кровавыми. Способы взаимодействия фронтов, способы взаимодействия авиации, Черноморского флота с войсками в Крыму и вообще сухопутными войсками. Пробовали разные способы, все виды от мобработы до морально-психологической. И к 43-44-му научились воевать. Красная Армия 41-го и 44-го – это небо и земля, потому что пробовали, пробовали, пробовали, 30 неудачных попыток, на 31-ю находили что-то», – сказал экс-советник ОП.

«А что же с украинской, я себя спрашиваю? Наши доблестные вооруженные силы не хотят учиться, ничего не происходит. Вот я смотрю и пытаюсь за 2,5 года «борьбы с исконным врагом», какие перемены произошли в вооруженных силах? Организационные хотя бы, в деле обобщения и накопления опытом хотя бы. Армия давно едет по инерции и просто стирается без попытки осмыслить, без попытки сделать какие-то выводы», – заявил Арестович.