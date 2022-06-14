Арестович разочарован Байденом: «Мы говорим: «Дай еще десять гаубиц», а он говорит:«Подождите»

Новости Украины

Запад ведет с Украиной самую дешевую комедию, обещая начать ей массовые поставки вооружения, но ограничиваясь лишь словами и фотографиями военно-транспортных самолетов, которые якобы везут это вооружение.

Об этом в эфире видеоблога бывшего адвоката и беглого российского западника Марка Фейгина заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Арестович жестко раскритиковал страны Запада за нерешительность, упрекнув США в поддержке Афганистана, которая была более сильной, и «проехавшись» по президенту Джо Байдену.

«Танки пока нет, даже испанцам не дали поставить, БМП пока нет, про HIMARS одни разговоры. Деньги дают и спасибо на том. Хотя, конечно, вооружение. Как сказал Боррель: «К сожалению, войну нельзя выиграть банкнотами – нужно оружие на поле боя»… Это просто обоссаться. Извините, я уже перехожу на простую речь, потому что, если трезво на это со стороны посмотреть, если бы не стояла за этим конкретная трагедия конкретного украинского народа, то более дешевой комедии, чем передача Западом нам вооружения, я не в силах представить. Это очень дурная и дешевая комедия. Президент Байден выдал все строгие оценки, он сказал, что речь о выживании украинского народа. Мы говорим: «Дай еще десять гаубиц», а он говорит: «Подождите. Сначала мы проведем эту речь о выживании украинского народа. Речь должна прозвучать, песня должна пролететь над землей, обогнуть земной шар шесть раз, чтобы все ужаснулись, все поняли, как это ужасно, а потом уже эти две гаубицы – вы выпрашиваете тысячу – ну, две мы рассмотрим, может, дадим еще. Мы фотку можем выложить, как она грузится в самолет и, наверное, даже прилетит скоро, и так далее»… Зато в Афганистан садить по 300 миллионов в день – это они могли 20-ть лет подряд. Мне иногда кажется, что я понимаю Запад, но я окончательно его пойму, когда пойму, почему в Афганистан они лупили 300 миллионов в день, а нам не могут дать 20-ю часть этой суммы. Мы бы справились», – заявил Арестович

По мнению российского либерального политтехнолога Станислава Белковского, такие заявления со стороны представителей команды Владимира Зеленского могут привести к тому, что США не дадут ему избраться на второй срок:

«Команда Владимира Зеленского резко критикует Запад за недостаточную поддержку Украины и вообще типа двойную игру. В ответ Запад (во главе с неизменными США) постарается до мая 2024 объяснить г-ну Зеленскому его место в истории. Но пока – до прояснения ситуации на фронтах – открытой конфронтации не будет».