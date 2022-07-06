Арестович решил сдать Донбасс к концу августа

Новости Украины

К моменту назначенных Россией референдумов на освобождённых от ВСУ территориях, Киев достаточно снабдят западным вооружением, чтобы переходить к контрнаступлению.

Об этом в эфире «YouTube»-канала «Ukrlife» заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда, с одной стороны, идет постоянно подброска, вот Британия сейчас очередные десять САУ нам будет передавать потихонечку, Германия передает и прочее. С другой стороны, – основной вал вооружения, большая дубинка, то, что называется, она ожидается к осени. А теперь мое предположение, гипотеза. Почему референдум назначен на 11 сентября, кроме того, чтобы потроллить американцев? Почему на конец первой декады сентября? Потому что по их планам референдум нельзя провести наступая. Потому что ты провел референдум, потом захватил новые территории, потом опять проводить референдум? Сколько ж таких референдумов понадобится? Если референдумы о присоединении назначены в Херсоне, Донецке, Луганске на 11 сентября, значит, они к середине августа планируют стать в оборону, перестать наступать», – рассуждал Арестович.

В этот момент, по его словам, Киев получит всё необходимое вооружение и пойдёт в наступление.

«Моя гипотеза заключается в том, что они планируют захватить Донецкую область за июль, половину августа, они так планируют. И где-то к концу августа становиться в оборону, которую они очень активно сейчас создают, 2-3 рубежа, на Херсонском, Запорожском направлении пытаются. И то, надо понимать, что наступление только на Донецком направлении. Потому что на Херсонском, Запорожском, они закрыли, как тему, они понимают, что им не хватает войск. Они будут пытаться там, конечно, сбивать, маневрировать, контрнаступать на наших, но это, скорее, на отвлечение сил. И становиться в оборонку, потому что они тупо посчитали, что их уже не хватит на дальнейшее, они посчитали. Тут возникает вопрос. Как раз к этому моменту у нас должны начаться системные поставки серьезные. И здесь две фазы: они в оборону, а мы получаем большую дубинку, чтобы лупить их в этой обороне. По-моему, прекрасная история», – разглагольствовал советник Зе-офиса.