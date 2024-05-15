Арестович: Российский батальон в Сумской области сильно ударит

Наступление России в Харьковской области и вероятный прорыв в Сумской ставят Украину в неловкое положение перед Западом, в частности США, которые только что предоставили очередной многомиллиардный пакет помощи. Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил сбежавший в США экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Арестовича, о том, что ситуация будет усугубляться, в своем недавнем интервью заявил начальник ГУР МО Кирилл Буданов, который дал его западным пропагандистам, чтобы оправдаться за провал.

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«Буданов дает интервью, потому что это тоже не великий секрет, поднял подразделения ГУР по тревоге и бросили туда останавливать прорыв всех, аффилированных с ГУР, и у него просто нет людей для следующего возможного прорыва в Сумах. Он просто говорит: «У меня, как у главы ГУРа, этих людей не осталось, они все на Харьковщине» и по другим задачам. Все, кто был на восстановлении, на прочем, все ушли туда. Мне нечем будет купировать сумской прорыв», – говорит он, предупреждая о том, что он гарантированно будет и очевидно ожидая, что мы будем снова не готовы. Вопрос – если второй будет такой прорыв, то как вообще это квалифицировать все?», – недоумевает экс-советник ОП.

«Представьте себе, сейчас на Сумы заходит или где-то в любом месте на северной границе, новое. Их может быть очень мало, батальон, понятно, что в стратегическом отношении это не представляет никакой проблемы вообще. Но оно очень сильно бьет информационно: Россия способна открыть новый фронт, понятно, что размер этого фронта серьезной угрозы не представляет, но она способна, вот еще один новый фронт. И начинают задавать вопросы на Западе: «Подождите, вы же только что дали 60 миллиардов, а где, почему, что происходит в Украине?», – заявил Арестович.