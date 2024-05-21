Арестович: Россия не развалится, русские – чемпионы по затягиванию поясов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

У России огромный запас прочности, которого хватит еще как минимум на 6-8 лет. Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил внесенный Россией в список террористов и экстремистов экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Про Россию рассказывают сказки, что она вот-вот развалится, экономика не выдержит, армия сдохнет. На самом деле, у них есть запас прочности, хороший. Все моделирования, все диаграммы рисуют у них кризис через 6-8 лет по сумме причин – санкции отдаленно сказываются и так далее. Но на 6 или 8 лет их точно хватит, а россияне – чемпионы по затягиванию поясов и героическому убийству миллионами от деревень Кукуево в деревеньку Крюково во имя непонятных целей. Так что они не поломаются завтра, и нет никакого конфликта в элитах, как рассказывают, страшного, и прочее – все это ерунда», – заявил Арестович.