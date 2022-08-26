Арестович: Россия перейдет к обороне Курской, Белгородской и Ростовской областей

Боевые действия на территории Украины продлятся до лет следующего года.

С лета следующего года боевые действия перекинутся на Ростовскую, Курскую и Белгородскую области РФ.

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Об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife» заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я не вижу никакой затяжной войны. Максимум, который я вижу, это неблагоприятный вариант, это лето следующего года, и всё закончится. Просто они не выдержат экономически и по отсутствию вооружения и личного состава», – говорил Арестович.

Также он рассказал, каким образом Украина добьётся победы.

«Несколько этапов пролома, два-три, не больше, и мы их просто вышвыриваем с нашей территории, причём реально я говорю даже из Крыма. Я говорю без всякого оптимизма. Мы их выкинем из Крыма и Донбасса. Они уходят. …

Поэтому речь будет идти об обороне Ростовской, Белгородской и Курской областей. И периодически вспышки, там инциденты, пограничные обстрелы будут идти до весны, до лета, и после этого сойдут на нет, но это будет зависеть от темпов развития событий внутри самой России, сохранит Путин власть, не сохранит, кто придёт после Путина. Вот примерный сценарий войны. Оно так и будет с небольшими вариациями.

Ещё один вариант – внезапное заключение мира путём тотальных уступок нам, то есть полного выхода со всей территории. Как опция оно лежит на столе вариантов, они всерьёз это рассматривают. У них два варианта – выйти отовсюду кроме Крыма, Донбасса на 23 февраля. Они предлагают более того как предложение.

Второй момент, это полностью убираться, но менять на серьёзные бонусы какие-то ну типа невступление в НАТО. Но президент сегодня в обращении всё сказал: ребята, ничего, даже не думайте, а если будет суд над «азовцами», то мы в принципе выходим из переговоров, и дальше только физический вынос ногами вперёд отсюда, никаких других вариантов.

Тот вынос обязательно будет. Просто, если плюс 25 HIMARS он будет быстрее, а если не будет, будет медленней, но всё равно будет», – вещал авантюрист.