Арестович: Русские не будут бить по мостам

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Украинские мосты являются сложной целью, а потому российские удары их не разрушат.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью, опубликованном на сайте киевского журнала «Новое время» заявил советник офиса президента Украины Алексей Арестович.

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«Я не думаю, что россияне будут бить по больницам, по мостам. А даже если будут бить по мостам, то разрушить мост — это очень трудная задача. Мосты сразу на этапе дизайна рассчитаны выдерживать, в частности, прямые военные атаки. Любой солидный мост — это стратегический объект. Его сразу строят с учетом возможного боевого воздействия на этот мост», – сказал чиновник.

По его словам, смена целей для российских ракет будет означать, что ударов по украинской инфраструктуре станет меньше.

«Мосты они не разрушат. Любой удар по госпиталю — это прямое военное преступление. Это означает еще два тома в специализированный трибунал, с одной стороны; второе — неизбежный и жестокий ответ Вооруженных сил Украины; и третье — предоставление нам большего количества оружия и более качественного. Я думаю, что наше ПВО справится», – надеется советник ОП.

Он утверждает, что украинская ПВО сбивает от 70 до 90 процентов российских ракет.

«А таким количеством ракет невозможно нанести серьезные разрушения с серьезными потерями. Технически невозможно», – резюмировал Арестович.