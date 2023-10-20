Арестович снова наговорил на «зраду» и уголовные дела

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После развала СССР Украина стала стремительно упрощаться. А сейчас те, кто стоит во главе этого процесса упрощения, получили шанс объявлять «российскими агентами» любых своих конкурентов, устраняя их таким образом с поля.

Об этом в интервью признанной иноагентом российской либеральной журналистке Юлии Латыниной заявил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда Советский Союз распался, и нас было 52 миллиона, в Украине оказалось миллионов 10 лишних людей сразу же. Это все члены семей и военнослужащие бывшей Советской Армии, а у нас была 2,5 миллиона группировка, это все занятые во всех имперских проектах, так называемых. То есть космос, большая промышленность, институты и все остальное – тот же «Южмаш», те же харьковские университеты и прочее оказались на фиг никому не нужны. Это лишние люди в классическом значении этого слова», – сказал эксперт.

«Экономика оказалась очень сложной, структура общества оказалась очень сложной, ее начали упрощать. Экономика Украины упростилась с точки зрения сложности технической в 2,5 раза с тех пор. И мы ее продолжаем упрощать и упрощать. Советский Союз искусственно втягивал свои 15 республик в проект, который заведомо был более сложным… Этот процесс исхода понимающих, умных людей продолжается до сих пор. Когда возникла война, и травма войны, упростители, которые не тянут сложности, получили уникальный шанс. Им надо просто крикнуть, что человек, с которым они хотят конкурировать, но не могут в мирных обстоятельствах, российский шпион, имперец, проводник Москвы. И они получили шанс в коем-то веке на получение конкурентных преимуществ, которые они никогда не могли заработать обычным путем», – заявил Арестович.