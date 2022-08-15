Арестович сокрушается – пещерные свидомые распугали «хороших русских»
Провинциальные украинцы только отпугивают противников Владимира Путина внутри РФ своей руганью, угрозами и дичью.
Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Их много, сотни тысяч, может быть, миллионы. И вот, они смотрят в Украину с надеждой, потому что мы для них самые близкие. Они нас поддерживают, а мы боремся против кровавого путинского режима.
И что они слышат: «Хороших русских не бывает», «Хороший русский – мёртвый русский», «все они имперцы и сволочи, и даже если их освободить, всё равно выродятся в Путина с новым обличием», «генетические уроды, должны все погибнуть».
Какой «exist strategy» мы предлагаем России? Никакой. Площадная провинциальная ругань на майдане возле «цэрквы революции». И теперь, внимание, куда пойдут эти люди, где они будут искать союзников, и в какое психологическое состояние мы их приводим?» – возмущался Арестович.
Но добавил, что это несерьёзный подход в отношение величия украинской культуры.
«Это – провинциализм. То же самое, что я говорил, что не дам строить в Украине маленькую культуру. Они придурки с комплексом жертвы не понимают, что речь идёт не о том, что украинская культура маленькая, а о том, что любая культура, которая даёт мелкие ответы на большие вызовы, она является маленькой. Хоть она на суахили, хоть на китайском, хоть на марсианском.
Поэтому у нас не то что маленькие ответы, у нас мысли короткие, как у Буратино. Нет пролонгированной стратегии в отношении страны, от которой мы никуда не денемся. От России деться никуда невозможно – 2600 км общей границы», – объяснял Зе-советник.
Спасибо!
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