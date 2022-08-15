Арестович сокрушается – пещерные свидомые распугали «хороших русских»

Провинциальные украинцы только отпугивают противников Владимира Путина внутри РФ своей руганью, угрозами и дичью.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Их много, сотни тысяч, может быть, миллионы. И вот, они смотрят в Украину с надеждой, потому что мы для них самые близкие. Они нас поддерживают, а мы боремся против кровавого путинского режима.

И что они слышат: «Хороших русских не бывает», «Хороший русский – мёртвый русский», «все они имперцы и сволочи, и даже если их освободить, всё равно выродятся в Путина с новым обличием», «генетические уроды, должны все погибнуть».

Какой «exist strategy» мы предлагаем России? Никакой. Площадная провинциальная ругань на майдане возле «цэрквы революции». И теперь, внимание, куда пойдут эти люди, где они будут искать союзников, и в какое психологическое состояние мы их приводим?» – возмущался Арестович.