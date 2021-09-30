Арестович сожалеет, что Киеву не удалось стать «сладким ядом» для России

30.09.2021 21:58 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Будь киевское руководство немного умнее, оно бы взяло пример с Турции и Азербайджана, которые одновременно и враждуют с Россией, и зарабатывают на ней.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Смотрите, как турки или азербайджанцы играют – за последние 20 лет никто, наверное, не бил больнее по российским интересам в разных частях мира, нежели турки и азербайджанцы. Тем не менее, лидеры встречаются. Электростанция строится в Турции, оружейные контракты заключаются в Турции, один из крупнейших поставщиков для азербайджанской армии, которая отлупила там всех этих союзников российских по ОДКБ в Армении, является РФ», – рассуждает он.

Арестович добавил, что и Киеву надо было вести такую же политику с Россией – одновременно и торговать с ней, и «медленно разрушать». Как Россию «медленно разрушает» Турецкий поток в обход Украины, он не пояснил.

«Если бы мы были немного поумнее в Украине и не вели инфантильную политику, ориентируясь на реальные оценки в мире того, что происходит, а не на свои сказки, исторические легенды. То и мы бы могли проводить такую политику – с одной стороны обниматься, с другой подливать ему в кофе яд, при каждом удобном случае. Одновременно, имея дешёвый газ и одновременно не допустив агрессии против Украины», – резюмировал «советник».