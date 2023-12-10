Арестович сравнил Украину с горящим автобусом с ненавидящими друг друга пассажирами

Вадим Москаленко.  
10.12.2023 22:54
  (Мск) , Киев
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Выборы, Дзен, Политика, Украина


Украина превратилась в падающее в пропасть горящее государство, где всё население ненавидит не только руководство собственной страны, но и друг друга.

Об этом в интервью пропагандисту Василию Голованову заявил находящийся в США бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, который недавно объявил о своих президентских амбициях, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина превратилась в падающее в пропасть горящее государство, где всё население ненавидит не только...

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«Если вы не проголосуете, моя жизнь не станет хуже. Она, может быть, станет лучше, если сравнивать с возможным политическим треком, который меня ждёт. Потому что руководить современной Украиной в нынешних обстоятельствах, тем более такой, как она будет под момент выборов, это всё равно, что пытаться вытащить из пропасти падающий туда горящий автобус, где все друг друга в салоне ещё лупят по голове, и все ненавидят водителя.

Становиться этим водителем – удовольствие сильно ниже среднего. Если вы думаете, что это выхватывание золотого лотерейного билета и главное счастье в жизни человека – нет, это на гильотину подниматься, на плаху.

Поэтому если вдруг вы меня не выберете и избавите таким образом от роли водителя в падающем горящем автобусе, я не буду сильно огорчаться. Вопрос другой – как бы вы не огорчились», – агитировал Арестович публику пропагандиста.

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