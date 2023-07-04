Арестович ставит крест на контрнаступлении. Гордон шлет оскорбительный сигнал Зеленскому

Украинское контрнаступление забуксовало, поскольку Россия построила самую серьезную линию обороны в истории войн.

Об этом в интервью скандально известному пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевскому журналисту Дмитрию Гордону заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кроме того, по словам Арестовича, проблемой для ВСУ является плохая готовность штурмовых войск и отсутствие ракет и авиации.

«Главная причина в том, что дали 9 месяцев им закапываться. Я говорил это на Западе, у меня был полуторамесячный тур сейчас, они спрашивали: «А как контрнаступление? А чего так медленно?». Я говорю, так а кто дал 9 месяцев закапываться – вот они и родили три линии обороны и сплошные минные поля. Там даже дело не в закапывании – в минировании. Минирование превышает все до сих пор известное в истории войн.

Просто сплошняком идут. Это очень на много лет, один день войны – три дня разминирования. Поэтому считайте, что наиболее плодородные участки Причерноморья – это у нас сплошные минные поля надолго. Сельское хозяйство вести там будет очень сложно. Эта война просаживает наши экономические способности очень сильно. А что касается контрнаступления – в том числе потому, что дали время.

Второе – у нас очень много новых бригад, новых подразделений, которые не были в бою. И они вынуждены зарабатывать боевой опыт в самом сложном виде боевых действий – в наступлении на подготовленную оборону противника. Эшелонированную и подготовленную. Это оплачивается кровью большой, и тут даже трудно сказать, есть ли какой-то реальный выход из этой ситуации. Потому что научить их где-то в другом месте сложно.

Что касается третьей причины – это то, что в той номенклатуре вооружений, которую нам дали, по-прежнему отсутствуют дальнобойные ракеты, кроме «Storm Shadow», типа ATACMS и отсутствует авиация», – заявил Арестович.