Арестович: Сумы – следующее направление наступления ВС РФ

Вслед за активизацией боев на Харьковском направлении, горячим участком станет Сумское. Об этом в эфире видеоблога журналиста Василия Голованова заявил бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Арестовича, наступление здесь будет не широкомасштабным, а, скорее, отвлекающим.

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«Думаю, что в Сумской будет – там есть соответствующая группировка, правда, меньше, чем на Харьковском направлении – тысяч 12, но будут дергать, будут заходить, пытаться показывать. Это прежде всего имеет информационное, психологическое и политическое значение, все эти рейды. Ну и отвлечение войск, безусловно…

[На Харьковском направлении] разные цифры называются – непосредственно в боях принимает участие тысяч 12 войск с подразделениями обеспечения. Где-то в тылу стоит еще тысяч 20 в готовности. Они будут вводит на те участки, где наметился успех или создавать новые участки. Сразу все в бой не едут», – заявил Арестович.