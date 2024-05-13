Арестович: Сумы – следующее направление наступления ВС РФ

Анатолий Лапин.  
13.05.2024 09:59
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Вслед за активизацией боев на Харьковском направлении, горячим участком станет Сумское. Об этом в эфире видеоблога журналиста Василия Голованова заявил бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Арестовича, наступление здесь будет не широкомасштабным, а, скорее, отвлекающим.

Вслед за активизацией боев на Харьковском направлении, горячим участком станет Сумское. Об этом в...

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«Думаю, что в Сумской будет – там есть соответствующая группировка, правда, меньше, чем на Харьковском направлении – тысяч 12, но будут дергать, будут заходить, пытаться показывать. Это прежде всего имеет информационное, психологическое и политическое значение, все эти рейды. Ну и отвлечение войск, безусловно…

[На Харьковском направлении] разные цифры называются – непосредственно в боях принимает участие тысяч 12 войск с подразделениями обеспечения. Где-то в тылу стоит еще тысяч 20 в готовности. Они будут вводит на те участки, где наметился успех или создавать новые участки. Сразу все в бой не едут», – заявил Арестович.

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