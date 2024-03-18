Арестович толкает Навальную на признание неовласовцев

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Антироссийский проект «Юлия Навальная» не имеет никакой перспективы, если он так и останется в состоянии умеренной оппозиции, которая ни на что не влияет.

Об этом в интервью журналисту Василию Голованову заявил покинувший Украину бывший советник офиса президента Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Юлия Навальная в очень специфической позиции находится. Для меня критерием для любой русской оппозиции всегда является признание РДК и легиона «Свобода России». Вы серьёзно будете на что-то похожи, когда признаете людей, которые воюют с оружием в руках за то же, за что сражаетесь вы по ресторанам и форумам. И пока она не признает… Многие говорят – да это похоронит её перспективы в России, россияне никогда не проголосуют за человека, который призвал к войне на территории России и так далее. Тогда убирайте вашу риторику, во-первых, моралистскую «режим зла, который мы должны победить», «битва не на жизнь, а на смерть», «они убили Алексея и многих других, поэтому мы с ним воюем», убирайте военную риторику», – сказал Арестович.

По его словам, без этого признания Навальная так и останется обычной «умеренной оппозицией».

«Если вы не признаёте РДК и «Легион», значит вы такая умеренная политическая оппозиция, которая критикует, конечно же, режим, но методы военные не одобряет. А как вы собираетесь победить отмобилизованный режим без военных методов? Не хотите сами воевать – поддержите тех, кто воюет, скажите доброе слово. Поэтому пока Навальная это не скажет, я серьёзной оппозицией её считать не буду. Я буду считать её умеренной, не договорняковой, как многие говорят, но умеренной оппозицией», – объяснил экс-советник.