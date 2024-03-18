Арестович толкает Навальную на признание неовласовцев

Вадим Москаленко.  
18.03.2024 10:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 880
 
Война, Дзен, Оппозиция, Россия, Украина


Антироссийский проект «Юлия Навальная» не имеет никакой перспективы, если он так и останется в состоянии умеренной оппозиции, которая ни на что не влияет.

Об этом в интервью журналисту Василию Голованову заявил покинувший Украину бывший советник офиса президента Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Антироссийский проект «Юлия Навальная» не имеет никакой перспективы, если он так и останется в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Юлия Навальная в очень специфической позиции находится. Для меня критерием для любой русской оппозиции всегда является признание РДК и легиона «Свобода России». Вы серьёзно будете на что-то похожи, когда признаете людей, которые воюют с оружием в руках за то же, за что сражаетесь вы по ресторанам и форумам. И пока она не признает…

Многие говорят – да это похоронит её перспективы в России, россияне никогда не проголосуют за человека, который призвал к войне на территории России и так далее. Тогда убирайте вашу риторику, во-первых, моралистскую «режим зла, который мы должны победить», «битва не на жизнь, а на смерть», «они убили Алексея и многих других, поэтому мы с ним воюем», убирайте военную риторику», – сказал Арестович.

По его словам, без этого признания Навальная так и останется обычной «умеренной оппозицией».

«Если вы не признаёте РДК и «Легион», значит вы такая умеренная политическая оппозиция, которая критикует, конечно же, режим, но методы военные не одобряет. А как вы собираетесь победить отмобилизованный режим без военных методов?

Не хотите сами воевать – поддержите тех, кто воюет, скажите доброе слово. Поэтому пока Навальная это не скажет, я серьёзной оппозицией её считать не буду. Я буду считать её умеренной, не договорняковой, как многие говорят, но умеренной оппозицией», – объяснил экс-советник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть