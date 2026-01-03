Арестович: У американцев к Буданову были претензии по наркоторговле и продаже оружия «налево»
Назначение начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова (признан террористом в РФ) главой Зе-офиса никак не повлияет на ход переговоров о мирном урегулировании.
Об этом в эфире видеоблога либеральной журналистки-иноагента Юлии Латыниной заявил экс-советник ОП Украины Алексей Арестович, признанный в РФ экстремистом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»
«Отдельные горячие головы говорят, что Буданов – это хорошая переговорная кандидатура якобы со связями в США. Но эти люди, во-первых, не учитывают, что переговоры не получаются не потому, что не было хорошей переговорной фигуры. Если им было суждено случиться, они бы случились и при плохой переговорной фигуре и при отсутствии фигуры вообще», – сказал экс-советник ОП.
Поставил он под сомнение и утверждения газеты «Нью-Йорк таймс», что Буданов якобы имеет «уникальный доступ в американское разведсообщество или силовые структуры».
«А я читал другую информацию в других газетах, что его трижды просили снять американцы за это время, пока он начальник ГУР… Коррупция и продажа оружия в Африку, заказные убийства, которые осуществляли офицеры ГУР в Украине, цеха по производству сигарет и наркотиков под крышей ГУР, нечистоплотность при закупке вооружений. Теперь кому нам верить, мы не знаем», – заявил Арестович.
