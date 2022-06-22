Арестович: У нас проблемы. Россия берет Харьков в полукольцо

22.06.2022  10:46 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина, Харьков
Новости Украины

Россия начинает длительное противостояние, цель которого – измотать Украину.

Об этом в эфире видеоблога беглого российского либерала Марка Фейгина заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия начинает длительное противостояние, цель которого – измотать Украину. Об этом в эфире видеоблога...

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«Судя по группировке, которая в Белгородской области стоит в направлении Харькова, они в принципе там могут изобразить какое-то движение, подойти к Харькову, полуокружить Харьков – в общем сделать Харьков для нас большой проблемой, на которую постоянно нужно отвлекать войска.

И длительная история неуспеха (вот, что им нужно), выматывающая нас. Они начали войну на истощение и им нужен полуобложенный Харьков, по которому бьет артиллерия. Мы не можем ее эффективно отодвинуть или долгое время не можем эффективно отодвинуть, бросаем силы и средства, гибнут мирные», – заявил Арестович.

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