Арестович угрожает России терактами и диверсиями на ее территории

22.10.2021 11:20 (Мск), Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

В случае полномасштабной войны с Россией, Украина начнет проводить диверсии и теракты на ее территории.

Об этом этом в эфире интернет-канала Politeka заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сейчас, по мнению Арестовича, подрывать электростанции на территории РФ Украине не выгодно, потому что она будет обвинена в терроризме.

«Во-первых, это сложнее, чем хотелось бы. Во-вторых, россияне все равно быстро все восстановят. А в-третьих, будет поставлен вопрос о том, что Украина ведет войну террористическими и диверсионными действиями. Нужно ли нам это сейчас прямо, есть ли у нас возможности зайти на российскую территорию и там что-то подорвать – это большой вопрос. И надо ли это делать сейчас?», задается волпрос советник главы офиса президента.

«У нас есть способы и средства заставить оккупанта платить высокую цену за каждый день оккупации, и мы это делаем. Рубить электричество и газ на российской территории – это меры, которые будут задействованы, я думаю, когда будет большая война, если она вдруг начнется, полномасштабное вторжение, – да, тогда мы будем действовать жестко, в том числе на российской территории. А сейчас это слишком хрупкий баланс и эскалацию точно не в наших интересах начинать сейчас», – заявил Арестович.