Арестович угрожает русским новыми обстрелами западными РСЗО

16.07.2022  17:17 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Украина усилит обстрелы подконтрольных России населенных пунктов благодаря переданным ей западным реактивным системам залпового огня MLRS M270.

Об этом в эфире видеоблога беглого российского либерала Марка Фейгина заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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Арестович не назвал точного количества таких систем, но подчеркнул, что их «приятное количество».

«Они уже приехали. Конечно, их [обстрелов] будет больше. Их будет больше, тщательнее, глубже. Приехали М280, количество не назову, но они приехали, это количество приятное. У них вместо шести ракет – 12.

Напоминаю, что каждая ракета программируется отдельно, летит в свою цель. И они очень любят точную цель. Будут кататься, ну, гусеничные особо не будут кататься, они будут держаться определенных районов, перебрасываться с района на район – это не колесная, колесные будут кататься», – сказал чиновник.

«На направлениях они много приятных минут доставят российскому командованию. В мире уже шутят, что самая страшная работа в мире – это ночной сторож российского склада боеприпасов», – заявил Арестович, чем вызвал довольный гогот Фейгина.

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