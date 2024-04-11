Арестович угрожает ударами по перевалке российской нефти

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После ударов по российским нефтеперерабатывающим комплексам, ВСУ могут переключиться на другие инфраструктурные объекты на территории РФ, а также на перевалку нефти.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил эмигрировавший в США экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, внесенный Россией в список террористов и экстремистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Налажено производство, плюс поставки от союзников идут, и будут скоро идти новые – об этом прямо заявлено той же Британией. Не просто новые – экспериментальные. Второй момент – они достигли того количества, чтобы делать налет десятками дронов за раз. В-третьих, у нас достаточно всех возможностей, чтобы наносить удары в разные места. Поработали по НПЗ, они для защиты НПЗ передислоцировали комплексы ПВО, – мы начали работать по другим целям, по военным аэродромам. Только они начнут прикрывать их, мы перенесем опять куда-то. На европейской части территории России огромное количество значимых целей, либо непосредственно военных, либо военной инфраструктуры, начиная с энергетической, заканчивая всем остальным, поражение которой существенно снижает российские боевые возможности, работающие по нам, которые служат законной местью», – сказал экс-советник ОП.

«Кроме нефтеперерабатывающего комплекса есть еще те комплексы, которые экспортируют нефть. Перевалочные базы. Поэтому они никогда не узнают, куда мы ударим, будем продолжать бить, сколько у нас есть возможностей, столько и будем бить», – заявил Арестович.