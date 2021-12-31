Арестович угрожает «за три дня отрезвить Россию»

31.12.2021  13:34 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Запад поможет Украине отразить российское вторжение, которое закончится как минимум ничьей, что будет означать для России поражение и дальнейший распад страны.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад поможет Украине отразить российское вторжение, которое закончится как минимум ничьей, что будет означать...

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«Если они на эту авантюру готовы пойти, это значит только одно – они настолько оторвались от реальности, что просто неадекватно оценивают силы сторон. А в армии и военном деле есть две ошибки, которые непростительны и все ломают: недооценка противника и переоценка себя. Они как раз в эти ошибки попали, ну так мы их протрезвим очень быстро как только они придут, моментально. Трезвость наступит в течение первых трех дней. Они сразу поймут, куда они вляпались. А Запад поможет – вот конец этой российской истории», – сказал чиновник.

«Проблема в том, что очень многие говорят об этом как о том, что если Россия пришла, она гарантированно тут выигрывает и несчастная Украина, будучи поделена на ГДР и ФРГ, будет существовать остаток времени. Так надо же еще выиграть у нас военным путем. Это далеко не предрешено, мягко говоря», – добавил советник главы офисе президента.

«А представьте себе, что они проиграют или хотя бы ничья. Для нас сведение вничью – это победа огромного значения, а для них сведение вничью – это поражение огромного значения. И начинается обратный откат, политический кризис уже в России, очень тяжелый. Внутриполитический, связанный с внешнеполитическим, с потерями, со всем, с дезорганизацией вооруженных сил. Это может кончиться концом России, на секундочку, эта авантюра», – заявил Арестович.

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