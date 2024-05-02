Арестович: Украина будет вступать в ЕС так же успешно, как Турция

Елена Острякова.  
02.05.2024 19:16
  (Мск) , Москва
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Дзен, ЕС, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса


Украинская делегация провела переговоры в Брюсселе по вступлению в Евросоюз, где ей выставили такие условия, которые означают фактический отказ.

Об этом в интервью Николаю Фельману заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская делегация провела переговоры в Брюсселе по вступлению в Евросоюз, где ей выставили такие...

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«Ее там окатили холодным душем. Рамку нам дадут где-то в июле, она будет очень узкой и касаться юридической борьбы с коррупцией. Узенькая рамочка, по которой мы будем вступать в Евросоюз столько же, сколько Турция. То есть вступление в ЕС отодвигается в необозримую даль», – сказал Арестович.

Он полагает, что власти в Киеве заранее предвидели такое решение и потому принялись без оглядки на Запад ужесточать внутреннюю политику.

«Резюме какое – вы не выполнили требований ЕС. Стандарт. Фактически они констатируют сворачивание нашего пути в ЕС, объясняя это саботажем с нашей стороны, и высказывают следующее соображение: когда украинское руководство поняло, что нечего терять, и вступления в ЕС не будет, они решили сделать Европе ручкой и внутри гаечки затягивать», – язвит Арестович.

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