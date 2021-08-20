Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
20.08.2021 12:22 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Афганистан, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
Просмотров:

Арестович: «Украина победит «Талибан» и сделает Россию небоеспособной»

Новости УкраиныУкраинская армия якобы настолько сильная, что может победить запрещенную в РФ афганскую террористическую организацию...

Украинская армия якобы настолько сильная, что может победить запрещенную в РФ афганскую террористическую организацию «Талибан».

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

По мнению Арестовича, опасаясь ВСУ, Россия до сих пор не ввела войска на Украину.

«Мы способны, талибов точно победим. Российская Федерация прекрасно понимает, что даже если она вторгнется сюда и начнет страшную военную операцию, то крови будет столько, она прольет, что на 5-7 лет станет небоеспособной вообще. А Россия не может себе позволить оставаться небоеспособной, потому что у нее слишком много проблем по периметру от Калининграда до Курил, от Африки, куда она влезла, до Сирии. Поэтому они вряд ли пойдут на широкомасштабное вторжение», – считает советник.

«И в этом смысле наша армия – молодцы, потому что первая функция армии – это не победа в войне, а недопущение войны. Она должна быть настолько сильной и эффективной, чтобы противник, примериваясь, а не напасть ли, понимал, что будет «бо-бо». И в этом смысле у нас все хорошо», – заявил Арестович.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть