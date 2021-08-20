Арестович: «Украина победит «Талибан» и сделает Россию небоеспособной»

20.08.2021 12:22 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украинская армия якобы настолько сильная, что может победить запрещенную в РФ афганскую террористическую организацию «Талибан».

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Арестовича, опасаясь ВСУ, Россия до сих пор не ввела войска на Украину.

«Мы способны, талибов точно победим. Российская Федерация прекрасно понимает, что даже если она вторгнется сюда и начнет страшную военную операцию, то крови будет столько, она прольет, что на 5-7 лет станет небоеспособной вообще. А Россия не может себе позволить оставаться небоеспособной, потому что у нее слишком много проблем по периметру от Калининграда до Курил, от Африки, куда она влезла, до Сирии. Поэтому они вряд ли пойдут на широкомасштабное вторжение», – считает советник.

«И в этом смысле наша армия – молодцы, потому что первая функция армии – это не победа в войне, а недопущение войны. Она должна быть настолько сильной и эффективной, чтобы противник, примериваясь, а не напасть ли, понимал, что будет «бо-бо». И в этом смысле у нас все хорошо», – заявил Арестович.