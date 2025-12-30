Арестович: Украина пыталась поразить пункт управления ядерной триадой России

Игорь Шкапа.  
30.12.2025 15:56
  (Мск) , Киев
Просмотров: 15
 
Дзен, Провокации, Россия, Украина


Украина предприняла попытку атаковать не резиденцию Владимира Путина, а объект ВС РФ, предназначенный для управления ядерной триадой.

Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом, ссылаясь на свои западные источники, которых он завуалировано называет «таксистами», заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (в списке экстремистов в РФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это была не просто  резиденция [президента РФ], это специальный объект, предназначенный для управления ВС РФ в случае ядерной войны. По значению это если бы кто-то атаковал борт номер один президентского самолета США. Это спецобъект, это целый город с наружными, подземными сооружениями и всякими узлами  связи», – сказал Арестович.

Он подчеркнул, что имела место попытка удара по центру управления ядерной триадой и считает это весомым поводом для России ударить в ответ ядерным оружием.

По словам экс-советника ОП, если это действительно имело место, можно говорить о «наиболее масштабной провокации со  времён Карибского кризиса».

