Арестович устроил «покатушки» на реплике нацистского танка

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович забрался на мини-копию гитлеровского танка «Тигр».

Видео «покатушек» он опубликовал в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ролик Арестовича – это прямое издевательство над украинскими солдатами, которые массово гибнут на передовой, говорится в отслеживающем ход СВО телеграм-канале «Полковник Ходаренок».

«Это каким же надо быть идиотом, чтобы с шутками-прибаутками кататься на игрушечном танке, когда у тебя реально ВСУ на последнем издыхании, куча потерь, а жёны и матери штурмуют военкоматы?! И нужно быть вдвойне идиотом, чтобы игрушка была репликой танка нацистской Германии времен Второй мировой войны.

Осталось только «зигу» кидануть из люка, спеть «Мой милый Августин» и натянуть шлем с рогами. Учитывая национальную принадлежность Арестовича и то, что это не кино и не историческая реконструкция, могу сказать, что он втройне идиот. «Как говорит наш любимый шеф: «Если человек идиот, то это надолго», – отмечается в канале.