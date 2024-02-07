Арестович уже не знает, кто свет, а кто тьма в конфликте на Украине

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Украина, которая якобы борется за свободу и в защиту всего хорошего, не может мобилизовать «воинов света», которые отказываются идти в военкоматы добровольцами и прячутся от военкомов.

При этом Россия, которую представляют как абсолютное зло, спокойно привлекает в ряды вооруженных сил добровольцев десятками тысяч в месяц.

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Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, внесенный Россией в список экстремистов и террористов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Арестовича, это ставит вопрос, а где на самом деле темная сторона?

«А как так получается, что у нас, борющихся за свободу, борющихся за весь Запад, поддерживаемых Западом «воинов света»… какая у нас там еще риторика? Лучшие люди у нас на фронте, весь народ как один за историческую судьбу родины, за украинский язык, за культуру, за все эти сверх ценности, которые мы постоянно называем, за наших детей, за наши дома. Нет добровольцев в военкомат больше года уже», – сказал экс-советник ОП.

«А у них, таких плохих, таких гадких, таких желающих всех нас убить, изнасиловать и занять наши дома, 40 тысяч добровольцев каждый месяц. Как же мы, система «воинов света», не можем выставить «воинов света», вынуждены ловить «воинов света», запихивать в автобусы по улицам и не можем закон о мобилизации «воинов света» провести, а они, «воины тьмы», имеют 40 тысяч человек каждый месяц в военкоматах добровольно. Это как? Я уже начинаю путаться, где свет, где тьма в этом случае и какие тут оттенки?», – заявил Арестович.