Арестович уже не знает, кто свет, а кто тьма в конфликте на Украине

Анатолий Лапин.  
07.02.2024 12:16
  (Мск) , Киев
Просмотров: 894
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Россия, Украина


Украина, которая якобы борется за свободу и в защиту всего хорошего, не может мобилизовать «воинов света», которые отказываются идти в военкоматы добровольцами и прячутся от военкомов.

При этом Россия, которую представляют как абсолютное зло, спокойно привлекает в ряды вооруженных сил добровольцев десятками тысяч в месяц.

Украина, которая якобы борется за свободу и в защиту всего хорошего, не может мобилизовать...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, внесенный Россией в список экстремистов и террористов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Арестовича, это ставит вопрос, а где на самом деле темная сторона?

«А как так получается, что у нас, борющихся за свободу, борющихся за весь Запад, поддерживаемых Западом «воинов света»… какая у нас там еще риторика? Лучшие люди у нас на фронте, весь народ как один за историческую судьбу родины, за украинский язык, за культуру, за все эти сверх ценности, которые мы постоянно называем, за наших детей, за наши дома. Нет добровольцев в военкомат больше года уже», – сказал экс-советник ОП.

«А у них, таких плохих, таких гадких, таких желающих всех нас убить, изнасиловать и занять наши дома, 40 тысяч добровольцев каждый месяц. Как же мы, система «воинов света», не можем выставить «воинов света», вынуждены ловить «воинов света», запихивать в автобусы по улицам и не можем закон о мобилизации «воинов света» провести, а они, «воины тьмы», имеют 40 тысяч человек каждый месяц в военкоматах добровольно. Это как?

Я уже начинаю путаться, где свет, где тьма в этом случае и какие тут оттенки?», – заявил Арестович.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    26272829  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть