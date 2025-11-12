Арестович: Уже ничего не сделать. ВСУ придётся отступать

12.11.2025 09:25
Украина уже ничего не сможет сделать с российским наступлением – ей придется и дальше терять земли.

Об этом в эфире признанного в России иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, внесенный в РФ в список экстремистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это черные камушки, которые, сколько флагов не ставь, сколько Купянск не «стабилизируй», они просто перевесят системой.

Да, воюют армии одинаково, все это очень долго, но рано или поздно, пусть за два года, но перевешивают же.

У вас нет ощущения, что подмывается стеночка – там протекло, здесь протекло, в Запорожье два направления, тут, тут, тут?

Вот эти ручейки скоро сольются в более крупные, станут оперативно-тактическими прорывами, потом, возможно, будут оперативные, когда рухнет кусок фронта на несколько десятков километров, никакие дроны ничего не заткнут, потому что решает все пехотинец. Преимущество по личному составу у России, преимущество по дронам уже у России. Уже ничего не сделать.

Все, что можно сделать, – это менять радикально внутреннюю политику. Политику радикализации призыва и сокращать радикально фронт. А это означает потерю тех самых территорий, которые, как сказал Зеленский, мы не подарим. Придется подарить. Фронт будет сокращаться естественным образом, если его не сократить добровольно. Либо ты добровольно отводишь на новые позиции, либо недобровольно», – заявил Арестович.

