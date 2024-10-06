Россия в ближайшее время прорвет оборону ВСУ в нескольких местах, режим Владимира Зеленского сделал напрасную ставку на обещание «вернуть границы 1991 года вооруженным путем», заявил бежавший на Запад экс-советник офиса украинского президента Алексей Арестович (внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов).

«Главное препятствие – 33 года создаваемая ложная картина действительности. Главное ее содержание – « границы 1991 года вооруженным путем ». Ее разрушает сама жизнь. Когда фронт посыплется в течение короткого времени (сейчас он сыплется в четырех местах, а посыплется в шести, семи или более), когда это станет наглядным, тогда люди начнут стремительно трезветь. Когда масса отказников. А это наше ближайшее будущее», – сказал Арестович.

Участник эфира политолог Сергей Дацюк поинтересовался:

Арестович привел в пример разговор с представителем западной элиты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ему много лет, и он сказал: «Я говорю вам без всякой иронии. Вы начинали как настоящие герои. Мы вами реально восхищались. Но вы не видите, какими жалкими вы становитесь. Мы на вас смотреть уже не можем, начинаем глаза уже прятать. Потому что за вас становится стыдно. Вы не видите, насколько смешными вы становитесь».

И он сказал, что это все закончится грандиозным позором и провалом. «Когда вы станете жалкими и смешными».

Трагедия страшная того, что происходит с Украиной, а конец ее будет жальчайшим», – предсказывает Арестович.