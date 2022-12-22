Арестович в интервью Латыниной превзошёл фейкомётчицу Денисову

После удачной пропагандистской кампании вокруг происходящего в Буче – в Киеве поняли, что подобные фейки можно штамповать в самых невероятных масштабах и подробностях. Однако для влияния на поставки Западом вооружений – киевских садистских сказок пока ещё недостаточно.

Об этом в интервью признанной иноагентом бежавшей из России российской либеральной публицистке Юлии Латыниной заявил советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Буча сломала систему представлений о путинской России, которую они так тщательно строили на Западе. Сейчас основная масса поняла, кто они. Подтверждение – наличие детской пыточной. Вы знаете, что в Изюме захоронение 454 человека, из них только 18 взрослые мужчины? А там два ещё таких. Их не могут копать, потому что там всё заминировано, сапёров не хватает. Полиция обнаружила массовое захоронение, зафиксировала, дальше будут разбираться, пока зайти не могут. Там ещё два таких. Обнаружили случайно, когда по лесам бегали военные, полицейские, трофеи искали. Может, ещё найдут. В Херсоне найдут, везде найдут», – словил раж Арестович.

По его словам, всё это на Западе понимают, однако нет радикальных решений, поскольку там не представляют себе мир без России и Владимира Путина.

«На Западе все это поняли, кроме одного, что делать с миром без Путина и России. Когда эта модель появится, возможно, президент им сможет донести. Тогда будут новые решения и новые вооружения. А пока-то по принципу, чтобы с жопы штаны не свалились. Чтобы не дать Путину выиграть, но не дают нам вооружения в размере, чтобы мы гарантировано победили и быстро. Пока ещё. Потому что они не знают, что делать с этой гарантированной и быстрой победой», – валял дурака Зе-советник.