Арестович: В офисе Зеленского ждут поражения к Новому году

Вадим Москаленко.  
20.10.2024 02:04
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Украина


Агрессивная риторика Владимира Зеленского и попытки шантажировать Запад воссозданием ядерного оружия означают, что политическая верхушка Украины ожидает скорого поражения в войне.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Агрессивная риторика Владимира Зеленского и попытки шантажировать Запад воссозданием ядерного оружия означают, что политическая...

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«Риторика Зеленского – это максимальное взвинчивание градуса, чтобы мобилизовать сторонников на Украине, и потом объяснить, что всё было готово, мы должны были победить кровавого диктатора, был план, и математически точно рассчитан. Но нам не дал Запад.

Вот тогда Запад должен нести часть ответственности, припомнят им Будапештский меморандум. С ядерным оружием это прямая отсылка, разговоры о ядерном оружии, вина Запада, и так далее. Запад окажется либо виноват в нашем поражении, сначала в войне, потом в поражении, либо частично должен разделить с нами ответственность за поражение», – сказал Арестович.

«Эта вся риторика показывает, что те, кто сочиняет Зеленскому речи, они уже исходят из поражения де-факто. Что это то, что произойдет к Новому году, будет расценено как поражение. Потому что поиск ответственного – это ожидается негативный результат. Был бы позитивный результат, его бы целиком и полностью присвоили себе,

И никакой бы Запад, оказывается, и не помогал, и эти 420 миллиардов были только прикурить. Мы не очень-то на них рассчитывали и все остальное. Мы сами, сами, сами. Это как СССР с ленд-лизом, помните? Был такой советский миф», – добавил он.

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