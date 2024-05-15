Арестович: В украинской армии развал и катастрофа

Украина сточила свои самые подготовленные подразделения. Уровень потерь в некоторых из них достигает 100%, а управляемость утеряна.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил сбежавший в США экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»

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«Это критическая фаза, она медленно копилась, где-то с осени и где-то с конца февраля-марта она начала угрожающе нарастать. Это когда в войсках начали выдергивать в пехоту людей, которые обладают другой военной специальностью. Пошли писари, водители, зенитчики и так далее. Проблема в том, что во многих бригадах уже и они истощились. Есть подразделения, которые не сражаются в первой линии, но они уже истощились, погибли, ранены. Более того, есть неприятный момент – если подразделение теряет 30% личного состава убитыми и ранеными, то оно не теряет традиций и выучки, оно остается тем же, просто вывели, добавили людей, восстановили и дальше сражается», – сказал экс-советник ОП.

«Если 50%, то это уже проблема, их можно вывести, восстановить, но это занимает куда более длительный период. Когда 70% – это уже не восстановимо, а у нас многие подразделения начали стираться до 100%… У нас развал – очень многие боевые бригады, которые ни на сантиметр не сдвинулись с 24 февраля, находясь на направлениях главных ударов противника, их уже начали раздергивать. Это обвал и катастрофа – то, что сейчас происходит., Это обвал и катастрофа, в войсках ужас творится. А все это – следствие одного, мы утратили многие подразделения с боевым опытом, уже не восстановишь его», – заявил Арестович.