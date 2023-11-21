Арестович ведёт переговоры о гонораре за выступление на российском ТВ
Бывший советник канцелярии украинского президента Алексей Арестович ведёт переговоры о размере гонорара за выступление в эфире российского ТВ.
Об этом «ПолитНавигатору» сообщил источник на одном из федеральных телеканалов.
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По его словам, появление Арестовича в эфире ток-шоу обеспечит высокий рейтинг ток-шоу.
С одной стороны, Арестович – недавний представитель украинской власти, которому взамен печально известному «политологу Ковтуну» можно будет предъявлять претензии.
Однако Арестович интересен еще и тем, что с недавних пор играет роль «адекватного украинца», которого теперь можно преподносить аудитории как пример «осознавшего ошибки» киевского функционера.
Сам Арестович из-за границы продолжает регулярные выступления в украинских эфирах, где теперь эксплуатирует тему борьбы за наследие Киевской Руси. По его словам, именно это стало главной идеей Владимира Путина, который причисляет украинцев к обманутым «южнорусским».
«Владимир Владимирович, произнося свою речь, перед началом войны практически не назвал экономических причин, особо политических не назвал. Он говорил о мета-исторических. На
Западе это вообще не воспринимается, для них война за наследие Киевской Руси – это примерно, как если бы Франция и Германия схватились сейчас из-за наследия Карла Великого. А для нас это, по крайней мере для него, это нерешенный вопрос.
Я тоже считаю это главным вопросом, на самом деле – не политический, не экономический. И пока он не решится, мы будем воевать, хотя с точки зрения рационализма это полный иррационализм…
За наследие Киевской Руси, за первенство, кто Русь. Вот центральный вопрос, на самом деле. Его мечта и фантазия, что «Русь – это мы», он же говорит, что украинцев не существует, народа, – это русские и надо просто вобрать их.
Да, украинский язык существует как один из языков народов России, и он говорит, что это просто обманутые австрийским генштабом, условно говоря, люди и они просто южнорусские. Им это нужно объяснить и все будет хорошо», – заявил Арестович.
Спасибо!
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