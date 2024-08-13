Арестович вернулся в образ украинского боевого петуха

Анатолий Лапин.  
13.08.2024 11:29
  (Мск) , Киев
Просмотров: 500
 
Дзен, Политика, Россия, Украина


Атакой на Курскую область Украина пытается принудить Россию к переговорам, теперь у Киева будут сильные позиции.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа» заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Атакой на Курскую область Украина пытается принудить Россию к переговорам, теперь у Киева будут...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Нам не нужно на 100% стать лучшими или идеальными, чтобы выиграть войну с Россией. Выиграть в нашем понимании, а на деле – закончить ее достойно на паритетных условиях. Сразу могу сказать тем, кто подумает, что Курская операция отменила все, это не так. Все войны все равно закончатся переговорами, интенсивные боевые действия, что бы Путин не говорил, – это к переговорам, и я практически убежден, что раунд состоится. К чему он приведет – это вопросы, но, скорее всего, он состоится, потому что это принуждает к переговорам…

Чуть-чуть подтянуть – все, мы выиграем эту войну. Не в том смысле, что мы возьмем Москву, и Россия развалится, и даже часть территорий может остаться оккупированной, но мы выйдем из нее или доведем до состояния, когда ее невозможно и не нужно продолжать, и мы будем сверху этой позиции.

И это возможно, Россия – тяжелый и неповоротливый монстр. А вот, если отдать им инициативу снова, как мы отдавали полтора года сейчас, они за эти полтора года-год найдут снова ключи и опять поднимут уровень организованности, и он будет достоин всех тех комплиментов, которые я им давал в течение этого года, потому что они их заслужили», – заявил Арестович.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть