Арестович вернулся в образ украинского боевого петуха

Атакой на Курскую область Украина пытается принудить Россию к переговорам, теперь у Киева будут сильные позиции.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа» заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам не нужно на 100% стать лучшими или идеальными, чтобы выиграть войну с Россией. Выиграть в нашем понимании, а на деле – закончить ее достойно на паритетных условиях. Сразу могу сказать тем, кто подумает, что Курская операция отменила все, это не так. Все войны все равно закончатся переговорами, интенсивные боевые действия, что бы Путин не говорил, – это к переговорам, и я практически убежден, что раунд состоится. К чему он приведет – это вопросы, но, скорее всего, он состоится, потому что это принуждает к переговорам…

Чуть-чуть подтянуть – все, мы выиграем эту войну. Не в том смысле, что мы возьмем Москву, и Россия развалится, и даже часть территорий может остаться оккупированной, но мы выйдем из нее или доведем до состояния, когда ее невозможно и не нужно продолжать, и мы будем сверху этой позиции.

И это возможно, Россия – тяжелый и неповоротливый монстр. А вот, если отдать им инициативу снова, как мы отдавали полтора года сейчас, они за эти полтора года-год найдут снова ключи и опять поднимут уровень организованности, и он будет достоин всех тех комплиментов, которые я им давал в течение этого года, потому что они их заслужили», – заявил Арестович.