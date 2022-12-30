Арестович: «Военные заводы под угрозой. Три «Калибра» – производству конец»

30.12.2022  17:54 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Страны Запада выделяют Украине беспрецедентные суммы на 2023 год, однако возможности приобрести оружие с необходимой дальностью поражения как не было, так и нет.

Об этом в эфире канала «Ukrlife» заявил советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны Запада выделяют Украине беспрецедентные суммы на 2023 год, однако возможности приобрести оружие с...

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«Из приятного. Нам обеспечили бюджет на 23-й год весь. Американцы дали 44 миллиарда, из них 24 на военные истории, считайте два миллиарда в месяц. И ещё будут давать. Плюс G7 рассматривает 33 миллиарда, из которых 18 от ЕС, а может и не быть, в худшем случае до 30 сузят. Это 70 миллиардов в совокупности нам дают, но это больше, чем бюджет Украины перед войной.

Это значит о самом главном – макроэкономической стабильности и бюджете на войну мы можем не беспокоиться и на социалку. Будет и туда, и туда. Значит можно сосредоточиться на других главных задачах.

Мы можем себе позволить рассуждать о рабочих местах, о возвращении людей с таким-то бюджетом. И самое главное мы имеем заверение и гарантированную поддержку, что это будет продолжаться столько, сколько это будет необходимо», – сказал Арестович.

Чиновника спросили, возможно ли купить оружие с необходимой дальностью, раз уж вопрос с финансами можно считать решённым.

«Проблема в этом. Его нет, оружия этого», – ответил Арестович.

Ведущая уточнила, может ли Украина произвести такое оружие.

«Мы производим частично вооружение и военную технику. Президент об этом говорил, что наш ВПК один из самых передовых в мире не только по качественным, но и по количественным показателям. Он говорил, что не самый передовой, но уникальные решения некоторые мы реализуем. Он работает, он производит вооружение и технику, снаряды, ракеты.

Но это не то, что нужно миллионной армии для ведения крупнейшей войны после Второй мировой в Европе. Всё это нужно многократно. Мы не можем этого делать в силу определённых причин, начиная от сырьевых, ресурсных, особенно, если речь о высокоточном оружии идёт, чипы, все дела. И заканчивая тем, что любой завод сейчас под угрозой, три «Калибра» прилетит, и производству конец. Поэтому мы его распределяем, прячем, а это усложняет эти процессы», – рассказал Арестович.

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