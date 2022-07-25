«Арестович всколыхнул нас и всю исторически нетрадиционную Украину» – ЛГБТ-активист

Новости Украины

Украинцы всегда были открыты в плане нетрадиционных отношений, однако сейчас ЛГБТ-сообщество переживает пик популярности. Война показала, что ЛГБТ-ценности – это те ценности, которые исторически присущи Украине.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил руководитель ОО «Точка опоры ЮА» украинский гей Тимур Левчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он заявил, что глубоко оскорблен выпадами со стороны советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, но в итоге эти гомофобные заявления пошли на пользу гей-украинству.

«Заявления Арестовича просто начинают новую общественную дискуссию о равных правах для ЛГБТ. И та реакция, которая была на эти слова, меня полностью удовлетворяет. Это уже не первый гомофобный зашквар в украинском обществе. У нас там есть еще другие «певицы». И я вижу, что и после заявления Арестовича существует большая общественная критика таких (высказываний – ред.). Наконец-то, в обществе появилось понимание того, что эти гомофобные и трансфобные заявления, попытки консервировать наше общество, разубедить нас, что freedom over religion (безрезультатны – ред.). Наоборот – я вижу серьезное сопротивление украинцев и украинок, у них есть полное понимание того, что Европа базируется совершенно на других ценностях, и если хотим быть частью этого пространства, семьи европейских народов, мы должны соответствовать этим ценностям. Война показала, что это и наши ценности – это не те ценности, которые мы должны взять и адаптировать здесь. Нет, это ценности, которые были всегда», – говорил Левчук.

По его словам, если бы не война, признание ЛГБТ-«общества» было бы куда медленнее.

«Для нас свобода и достоинство – это и есть «гидность» нашего общества. Война это оголила и показала суперценность этого. Поэтому мне слова Арестовича подходят. Он поднял большую общественную дискуссию, уже получил по голове от всех, от кого только мог. В тот же момент, вижу, что на сайте администрации появляется петиция про легализацию однополых браков, и там уже более 6 тыс. подписей. Спасибо! Мне кажется, что это – круто», – радовался украинский извращенец.