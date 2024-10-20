Арестович: ВСУ – это не армия, а колхоз

Украинская армия не имеет своей военной разведки и органов управления оперативного уровня, а руководят ею не солдаты, а политиканы. Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Фронт трещит, между Купянском и Боровой уже есть вклинение, там осталось несколько сотен метров для выхода до Оскола. Фактически это рассечение группировки. Это военное достижение, о котором мечтает любой полководец. У россиян это получилось на этом направлении. Это не потому что наша армия – совок, а потому что армия – колхоз. Была бы армия совок, там бы выполнялись приказы железно, и воевали бы поумнее. Но у нас армия – колхоз и ополчение», – сказал Арестович.

«Я вам назову только три причины, по которой это не армия. Нет своей военной разведки. Потому что ГУР не ГШ, а ГУР МО. И начальник Генерального штаба находится в ситуации, когда он должен выпрашивать данные, а должен приказывать добыть эти данные. Второе. У нас нет органов управления оперативного уровня, ключевых, связывающих тактику и стратегию. У нас нет дивизий, армий, и вот это звено полностью провалено. И у нас армия управляется не боевыми приказами, а боевыми распоряжениями, что является прямым нарушением законов Украины, но никого это не волнует. И я могу еще штук десять таких вещей назвать. Это не армия, это колхоз. Колхоз такое ополчение, которое воюет кого-то. У нас, например, какой-то гражданский, пусть даже советник, вмешивается в дела военных. Это армия, скажите? И выходит с требованием просьбы о публичной защите. Это не армия», – резюмировал Арестович.