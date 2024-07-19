Арестович выболтал, что США не довольны длинным языком Зеленского

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В США не довольны тем, что украинское руководство размещает в СМИ секретные данные об операциях против России.

Об этом в интервью журналистке-иноагенту Юлии Латыниной заявил экс-советник офиса президента Украины, внесенный в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте, я процитирую вам представителей высоких военно-политических кругов Запада буквально. В частности, США. Они говорят: мы очень устали от украинского руководства. Как только им сообщаешь какие-нибудь особо секретные сведения, они через полчаса в прессе. Секретные договоренности, которые не должны были выходить во вне. Узкие договоренности в узком кругу лиц. Они немедленно используют их для пиара как свои великие достижения, ломая договоренности. Это несерьезные люди», – сказал Арестович.

В качестве примера он привел разрешение Польше сбивать российские ракета и БПЛА. После разглашения этого решения Украиной его пришлось срочно опровергать.