Арестович: Выборы де-факто стартовали. Залужный стал кандидатом

Очень многие украинские политики бросились поддерживать фигуру главкома ВСУ Валерия Залужного исключительно из чувства мести президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом на канале киевского журналиста Василия Голованова заявил находящийся за границей экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Голованов спросил экс-чиновника, как он объяснит информационную шумиху вокруг Залужного.

«Мне кажется, выборы де-факто стартовали. Даже если они будут через два года. Риторика абсолютно предвыборная, логика абсолютно предвыборная, в медиа истерия, ожидания абсолютно предвыборные. Второе, Залужный – один из кандидатов, даже если он сам этого не хочет, его очень многие рядят в это, и это единственный реальный конкурент Зеленскому, который сейчас существует. Поэтому очень многие политики, политиканы, общественные деятели и прочие люди, которые очень хотели бы отомстить Зеленскому и сделать так, чтобы он никогда не был у власти, они изо всех сил педалируют Залужного как кандидата. При том, что сам Залужный ничего не сказал на эту тему, он не может сказать, потому что он действующий военнослужащий, главком ВС», – сказал Арестович.

Он отметил, что вокруг главкома вьётся огромное количество людей, которые непрерывно пытаются произвести на него определяющее воздействие для того, чтобы он всё-таки создал политическую силу и пошёл на выборы.

«Я не знаю, хочет он этого или нет. Но людей, которые хотят присоединить своё имя к фамилии Залужного, да ещё в каком-нибудь контексте, очень много. Кроме того, есть перебежчики, профессиональные политики, которые считают, что с какой мне силой повезёт – пожалуй, примкну туда. По одной простой причине: у Залужного нет антирейтинга, только рейтинг. И очень многие люди хотят исправить свои антирейтинги путём присоединения к человеку без антирейтинга. Хотят отмыться добела, постоять рядом в кадре и стать частью команды. Но для этого надо, чтобы Залужный принял решение команду формировать», – добавил бывший советник Зе-офиса.