После заявления президента Франции Макрона о войсках на Украине и планами «Веймарского треугольника» увеличить закупки вооружений для ВСУ, можно говорить, что коренным образом изменилась стратегическая рамка конфликта с Россией, «Европа проснулась».

Об этом в интервью киевскому теле-проституту Василию Голованову заявил бежавший в США бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После демарша Макрона, который продолжается, после того, как Франция вспомнила, что она Франция, и у неё славные традиции (меня это поразило, я думал, что Европу уже ничего не пробудит, чудо Господне, не иначе, но вот она проснулась, и они перехватили инициативу). Вот сила занятой позиции и сила одного заявления, сила личности в истории. Макрон – что бы он после этого ни сделал, и что бы он ни делал до этого – это всё, уже историческая личность. До заявления Макрона, до ряда действий, которые они предприняли, мы не знали, не пойдёт ли Запад на компромисс слабости, не поддастся ли он на [ядерный] ультиматум [России]. А расплачивались бы они нами и нашей территорией. Это не значит, что Запад готов разорвать Россию и разделить, как считают многие у нас, она сдаст ядерное оружие, будет компромисс, они иначе не мыслят. Но компромисс силы очень отличается от компромисса слабости», – сказал Арестович.

По его словам, оказавшись между двух ультиматумов – Путина и Трампа, ЕС решил действовать самостоятельно.

«Самое главное в этом всём две новости – Европа проснулась, и второе – она готова к противостоянию с Россией без поддержки США. То есть, они и от Трампа восприняли сигнал, когда Трамп сказал: «я вообще Штаты выведу из НАТО, вы останетесь один на один», и они это восприняли всерьёз. Ультиматум от Трампа и ультиматум от Москвы пробудил Европу, и она проснулась, иначе, как чудо Господне, назвать это нельзя. Я не верил, что Европа проснётся», – восхищался экс-советник.

Он заверил, что не «переобулся» в очередной раз, как это кажется со стороны, а длительное время в ущерб своей репутации «отрабатывал на своём участке на линии фронта» именно такой исход.

«Сразу отвечаю на вопрос про переобувку. Я что вижу, то пою. Когда херня творится, и глупые решения принимаются, я так и говорю – херня и глупые решения, когда правильные решения и правильная стратегия, я так и говорю. Мне это особенно приятно. Во-первых, в этом есть моя доля малая. Сказать, что Арестович поменял позицию Запада, было бы очень смешно даже при моём самолюбии. Но то, что я на своём участке, как солдат на своём участке на линии фронта, отработал и отрабатываю, вот это вот – поверьте. А, значит, здесь доля и моего успеха есть, я очень сильно этим доволен. А уж на что только не приходилось идти, как мы только не пугали – объединением Украины и России, совместным иском Западу, как только не приходилось пугать и стращать. И заплатили свою цену, в том числе репутацией. Но на своём участке мы отработали. Действительно хорошие новости на этой неделе. Изменена стратегическая рамка конфликта», – разглагольствовал Арестович.