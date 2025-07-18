Арестович заговорил с Трампом голосом Путина

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Бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович утверждает, что знает содержание последнего телефонного разговора президентов России и США. Его ему «слили» некие «информированные американские источники», которых Арестович кокетливо называет «разговорчивыми нью-йоркскими таксистами».

Об этом он заявил в интервью журналистке-иноагентке Юлии Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Злые языки среди таксистов утверждают, что 3 июля у них был очень серьезный разговор с Путиным, где Путин его откровенно послал нахер и сказал примерно следующее. «Дорогой Дональд, ты говоришь, что это не ты, а европейцы. Что ты рад наладить отношения с Москвой. Так вот вы ничем не отличаетесь от европейцев. И Зеленский, и вся эта ситуация существуют до тех пор, пока вы ему помогаете. Или ты убираешь Зеленского каким-то способом, и в Украине свободные выборы, на которых украинский народ решит, воевать ему или не воевать… Если нет, то я это сделаю военным путем», – пересказал «разговор президентов» Арестович.

После этого, по его версии, окружение Трампа накрутило его и предложило напугать Владимира Путина мощным оружием, которое США готовы передать Украине, но при этом еще и заработать.

Сам Арестович очень критически настроен к американскому президенту и называет его последние заявления «фарсом и цирком».