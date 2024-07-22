Арестович захотел долю в нефтегазовых доходах России

Киев якобы может добиться от России многолетних репараций в виде 5% от доходов нефтегазового сектора. Об этом в эфире видеоблога украинского журналиста Василия Голованова заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мирный договор с Россией должен однозначно предполагать выделение части их бюджета на компенсацию потери, которые они нам нанесли. И они, кстати, к этому готовы. Они это заявляют, намекали. В каких объемах могут быть вот эти репарации? Как минимум 350 миллиардов, которые уже заморозили. Ещё я бы предложил им так: 5% с продажи нефти и газа ежедневно идет в специальный фонд восстановления Украины после войны. 2,5% государству, 2,5% конкретным пострадавшим гражданам, например, у которых квартиру разрушили», – сказал Арестович.

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«Вот это может быть реальным предложением, совершенно реальным, с учетом реальных интересов. Мирный договор должен защищать не только реальные интересы России, а в первую очередь реальные интересы Украины, которые тоже есть. И они понимают, что они есть. Я участвовал в стамбульских переговорах. Я знаю, на что они готовы, к чему они не готовы. Понимаете, да? Реально. И тогда, и сейчас. Они готовы рассматривать это – и передачу компенсаций, и выплату из бюджета, но им нужен реальный учет их интересов и реальных наших по принципу компромиссов», – добавил экс-советник ОП.