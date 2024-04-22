Арестович: Запад не даст нам проиграть. Переговоры начнутся осенью

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Запад не даст Украине проиграть в ходе грядущего наступления российской армии.

Об этом в интервью украинскому политологу Юрию Романенко заявил сбежавший в США экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация повторяет год назад. Тогда мы кричали про наступление, которое станет стратегическим переломом в войне, а Россия закапывалась. Теперь мы закапываемся, а Россия кричит про стратегическое контрнаступление, которое будет переломом в войне: аж Харьков возьмем, Донецкую область и так далее. Запад не даст России победить в этом контрнаступлении», – сказал Арестович.

По его прогнозу в май-июне Россия начнет наступление на Часов Яр, Торецк и Купянск. Он допускает, что эти города могут быть взяты. К концу лета подойдут резервы, но фронт все равно встанет, потому что ни одна из сторон не сможет создать группировки по 200 тысяч человек.

«Это наступление провалится точно так же. И Запад сделает все, чтоб оно провалилось. Придут Ф-16, «Атакамсы», – все, что нам сейчас не хватает. Запад будет обеспечивать паритет, целью которого будет провал российского контр-контрнаступления. К осени, набив друг другу морду, мы и россияне убедимся, что мы ни пяди земли друг другу не уступили», – сказал Арестович.