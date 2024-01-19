Арестович: Запад проиграл. Их просто сметет

Анатолий Лапин.  
19.01.2024 11:39
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Запад, НАТО, Россия


Коллективный Запад после «холодной войны» совершил ошибку, отказавшись посадить Россию с собой за один стол.

Об этом в эфире видеоблога иноагента, беглой российской либеральной журналистки Юлии Латыниной заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Коллективный Запад после «холодной войны» совершил ошибку, отказавшись посадить Россию с собой за один...

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«Когда Союз проиграл и Варшавский договор развалился, у Запада было идеальное решение этой всей ситуации. Им надо было проигравших действительно посадить за стол как равных. Вместо этого они начали праздновать победу на костях», – сказал экс-советник ОП.

«И вот, теперь они имеют откат, и этот откат их сметет. Я вам предсказываю, сразу говорю – Запад эту войну проиграл. Проиграл в 91-м году, когда не посадил за стол проигравших. Грубо говоря, надо было поступить, как в ХІІ веке поступали с проигравшими соперниками», – заявил Арестович.

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