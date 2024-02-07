Арестович: Запад в ловушке. Россия опережает его по ключевым военным показателям

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Запад и Украина проигрывают России по ключевым показателям, необходимым для ведения затяжной войны.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, внесенный Россией в список экстремистов и террористов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Арестовича, западные армии не готовы к большим континентальным войнам и способны вести борьбу с повстанцами и отстающими на два поколения вооруженными силами других государств.

«Россия имеет преимущества по всем трем факторам сейчас, а Запад и мы по всем трем факторам отстаем: экономика, политические способности и технологический прогресс. Единственное, где они подхрамывают, – это технологический прогресс, но они нишево, зонально сокращают его очень быстро, интенсивно. Почему Сунь Цзи, Клаузевиц, все великие теоретики и практики войн предупреждали против длинных войн? Потому что длинная война дает время на адаптацию, на поиски решения», – сказал экс-советник ОП.

«Современный Запад находится в ловушке, ловушка эта очень простая – они 30 лет, даже больше не под угрозой большой континентальной войны, и они – это маленькая высокопрофессиональная армия, которая воюет с партизанами или армией, отстающей на два поколения типа иракской. У такой армии военного строительства, военной экономики, политических решений, социально-экономических, даже исторических последствий совсем другие законы, чем у больших армий больших континентальных войн», – заявил Арестович.