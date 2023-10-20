Так называемая свободная и демократическая Украина проигрывает в плане свобод «диктаторской России».

Об этом в интервью признанной иноагентом российской либеральной журналистке Юлии Латыниной заявил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Арестович привел примеры, по котором оказывается, что диктатурой на самом деле является Украина.

«Просто по цифрам. Диктатура у нас на 97-м месте в международном рейтинге экономических свобод, а свободная Украина на 123-м. В диктатуре и путинской тирании люди до сих пор могут выехать, военнообязанные, за рубеж. Да, они должны встать в военкомате на учет, но могут выехать. А в Украине нельзя.

В диктатуре 30 тысяч войска приходит желающих в военкоматы. Да, по экономическим причинам, но приходят же. А у нас людей, регулярное видео, хватают и тащат силой в армию. Поэтому мы начали как свобода против диктатуры, а сейчас уже кружок пробежали и начинаешь задумываться, а мы точно свобода против диктатуры или у нас хуторская диктатура против имперской диктатуры борется?», – заявил Арестович