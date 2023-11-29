Арестовича тайно спонсирует Ахметов. Почему это выгодно России

Главным спонсором вероятного участника президентских выборов на Украине Алексея Арестовича является олигарх Ринат Ахметов, давно затаивший обиду на Владимира Зеленского.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил обозреватель Александр Чаленко, в прошлом – журналист принадлежавшей Ахметову газеты «Сегодня».

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Чаленко напомнил, что ранее предполагалось, будто Арестович тайно финансируется офисом Владимира Зеленского для «окучивания» русскоязычного электората и создания угрозы прихода к власти «агента Москвы», против которого будет успешно бороться нынешний хозяин Банковой.

Однако в реальности спонсором Арестовича оказался олигарх Ахметов, у которого был серьезный конфликт с Зеленским еще до начала СВО.

«За Арестовичем, – это точная информация, – стоит Ринат Ахметов. Вопрос – зачем Арестович нужен Ринату Ахметову? Ахметов – человек прагматичный, практичный, он прекрасно понимает, что иметь собственность на миллиарды долларов – необходимо иметь политическую «крышу», которая бы тебе помогала, когда тебя хотят репрессировать или тебе нужно для бизнеса закон какой-то провести. Например, он финансировал Ляшко, «Партию регионов», «Оппозиционный блок». Ринат Ахметов сейчас тоже хотел бы иметь какую-то политическую силу… Арестович может пойти на выборы, как и Залужный, что не очень хорошо для Зеленского, – они в Офисе это учитывают, но считают, что Зеленский может победить. Поэтому, по всей вероятности, президентские выборы все же состоятся. По поводу Арестовича и облапошивания русскоязычного электората. По идее, это так. Мы сначала все думали, что это проект Офиса Зеленского, чтобы Арестович начал облапошивать русскоязычный электорат, которого не меньше половины населения Украины. И, если будет второй тур, то выходит Арестович и Зеленский, и Зеленский побеждает «агента москалей». Но, по последней информации, Арестович – это проект Рината Ахметова. Почему мы думаем, что Арестович – не проект Офиса? Во-первых, он уехал в Лондон и действительно опасается ареста. Второе – Ахметов перед войной враждовал с Офисом президента, с Зеленским, они воевали. Конфликт временно утих из-за того, что началось СВО. Но в случае возобновления политической жизни на Украине, эта вражда снова проявится. Ахметов хочет поставить своего кандидата в президенты. Косвенно мы можем понять, что за Арестовичем стоят большие деньги, – это сообщение ВВС о том, что Арестович тратит на перелеты «Джетами» до 500 тысяч долларов за полгода. В таком случае, кто может оплачивать Арестовичу такие перелеты? Понятно, не ЦРУ, не МИ-6, не «Моссад», – заявил Чаленко.

Обозреватель также считает, что у Арестовича могут быть неплохие шансы на победу, ведь Зеленский также еще в 2019-м году считался техническим кандидатом.

«Мы же помним, что Зеленский выдвигался как технический партнер Юлии Тимошенко, его нанял Коломойский (который поставил на Юлию Тимошенко), чтобы он троллил Петра Порошенко… Но так получилось, что народ голосовал за героя сериала «Слуга народа», простого учителя Голобородько, и он стал президентом. Сейчас шансы Арестовича минимальны, но они были минимальны и у Зеленского в 2019-м году, а он – президент, 72% отдали за него свои голоса. Здесь то же самое может произойти. К тому же, к весне граждане Украины поймут, что контрнаступ провалился, что жертвы напрасны, что пора уже заключать мирное соглашение с Россией, хватит жертв и разрушения Украины. Поэтому они будут голосовать за кандидата, который им предложит мир. Арестович может – он спокойно может собрать голоса».

Чьим бы проектом ни был Арестович, по мнению Чаленко, Россия должна поддерживать его кандидатуру, потому что это усиливает раскол и ослабляет режим на Украине:

«Раскол – это конфликт, а конфликт нам выгоден. Если бы произошли еще какие-то столкновения военно-гражданские: Залужный против Зеленского, а Зеленский против Залужного, оба они – против Арестовича или, наоборот, Залужный с Арестовичем против Зеленского – это нам выгодно, это ослабляет Украину, ее волю победить в войне. Поэтому проект Арестович – это очень интересный проект, я считаю, Россия должна поддержать его».